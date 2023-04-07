الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة المحامين بجنوب القاهرة تحتفل بيوم اليتيم وتكرم الأمهات المثاليات

نقابة المحامين
نقابة المحامين

احتفلت النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القاهرة، برئاسة النقيب حسن أمين، مساء الجمعة، بيوم اليتيم وتكريم الأمهات المثاليات تقديرا وتكريما لهن في عيدهن، وذلك بمقر النادى النهرى للمحامين في المعادى.

شارك في الاحتفالية كلا من حسن أبوعيسى وبدر الرماح وكرم خليفة ومحمد عبدالرحمن ومحمد جمال سلامة ومحمد لبيب من أعضاء مجلس النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القاهرة، وعددا من المحامين.
وقال حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة إن هناك العديد من النساء الآئى اثرن كثيراً فى حياة المصريين، وقد اخترنا منهن من وصلت الى قمة عطائها ونجاحها من بينهن محاميات رائدات ساعدن فى صناعة تاريخ مصر وحاضرها، نأمل ان يظل كفاحهن نبراساً يضىء الطريق امامنا ونحن نصنع مستقبل البلاد.

وأوضح حسن أمين أن السيدات في مهنة المحاماة قدمن أعمال عدة ‏احتفاء بتفردهن وطموحهن، وكان من ضمن الحركة النسوية المصرية والعربية واحدة من الرائدات العربيات في مجال المحاماة وأول مصرية تترافع في المحاكم على الإطلاق وهى الاستاذة مفيدة عبد الرحمن.

النقابة الفرعية جنوب القاهرة النقيب حسن أمين المعادى حسن أبوعيسى المصريين

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