الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إحباط محاولة راكب آسيوي تهريب 6620 عبوة مستحضرات تجميل بمطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة
جمارك مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب آسيوي تهريب 6620 عبوة من مستحضرات التجميل. 

وذكرت سلطات مطار القاهرة - في بيان، اليوم الجمعة - أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوانزو "الصين" استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات متكررة ومتماثلة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا تم ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل، وبلغ إجمالي المضبوطات 6620 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة. 

وأمر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 83 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ماجد موسى.

إحباط محاولة الإجراءات الجمركية الفحص بالأشعة الخطوط المصرية الخط الأخضر جمارك مطار القاهرة الدولي عبوة مستحضرات تجميل

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

بيان من وزير الرياضة بشأن أزمة حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. هل تخلى رجل «حرب العصابات» حسن حنفى عن تلميذه نصر أبوزيد؟

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. زينة بعد الإفاقة تطلب الطلاق من محمد رمضان

طبيب ينفذ حياة طفل من الموت بعد ابتلاع عملة معدنية ببني سويف

الرئيس السيسى يلقى كلمة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يجعل كلامنا يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريو القاتم: هل تواجه إسرائيل تصعيدًا فى خمس جبهات؟ (تحليل)

مسئولة عن «غارات لبنان».. ما هى «الفرقة 91» فى الجيش الإسرائيلى؟ (فيديو وصور)

مصر تعرب عن قلقها البالغ حول التصعيد المتسارع بالمنطقة.. وتطالب بـ«ضبط النفس»