إحباط محاولة راكب آسيوي تهريب 6620 عبوة مستحضرات تجميل بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب آسيوي تهريب 6620 عبوة من مستحضرات التجميل.

وذكرت سلطات مطار القاهرة - في بيان، اليوم الجمعة - أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوانزو "الصين" استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات متكررة ومتماثلة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا تم ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل، وبلغ إجمالي المضبوطات 6620 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة.

وأمر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 83 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ماجد موسى.