رغم مرض ابنته وحاجته للمال.. رجل يتبرع بمكافأة «حياة كريمة» لسيدة

التقى أيمن مصطفى، رجلا بسيطا يعمل جنايني، بعد أن بدأ العمل مع والده في الأرض من عمر 13 سنة، وبعد سؤاله عن حاله وحال أسرته، أعطى مصطفى الرجل 500 جنيه كمساعدة منه، قبل أن تبدأ تجربة الاختبار، هل سيساعد الآخرين بدوره، أما يرى أنه الأحق والأولى بالمال.

بعد دقائق جاءت سيدة تجلس بجانب الرجل، وهي تشكو أنها صنعت طعاما لناس بـ500 جنيه، لكنهم رفضوا استلامه، وقالت السيدة: "الحياة صعبة أوي، واحدة طلبت أوردر عملته، الأوردر بـ500 جنيه، قالت لي ألغيه بعد ما وصلت، وأنا عشمت بنتي أجيب لها فلوس الجامعة 500 جنيه، والنهاردة آخر يوم".

لم يتردد الرجل المسن لحظة في أن يمنح السيدة الـ500 جنيه، والابتسامة لا تفارق وجهه، رغم حاجته الشديدة للمال، لمرض ابنته التي تعاني من "كهربا زائدة" ومرض زوجته التي أصيبت بجلطات عدة مرات، وفور مغادرة السيدة، ظهر أيمن مصطفى يرتدي سترة حياة كريمة، ويوجه سؤاله للرجل: "مش أنت أولى بالفلوس؟".

ليرد الرجل: "لا إله إلا الله، أرزاق ربنا مفرقها، ربنا هيرزقني، ربنا خلق الدودة وبيرزقها"، ولم يتمالك الرجل نفسه من السعادة بعد أن أعطاه الإعلامي، ميدالية حياة كريمة، كونه بطل من أبطال حياة كريمة، ومكافأة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وعقب الرجل على المكافأة، قائلًا: "فيه دكتور في الجيزة، غالي شوية، هاخد بنتي وأروح له يعالجها".