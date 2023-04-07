الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الداخلية» تُشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم بجميع مديريات الأمن

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

حرصت وزارة الداخلية، على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم لعام 2023، والعمل على تقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام.

وقام قطاع حقوق الإنسان، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام "من ذوي الاحتياجات الخاصة - الأصحاء"، وإهداء الأطفال المودعين بها بعض الهدايا الرمزية، وكذا توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

كما قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتنظيم زيارة لوحدة إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لعدد من الأطفال الأيتام بمدارس القاهرة؛ للتعريف بأساليب وطرق الوقاية من أخطار الحريق، وتم إهداؤهم بعض الهدايا الرمزية.

وفي السياق ذاته، قام قطاع المرور والحماية المدنية بتنظيم زيارة للمدينة المرورية للأطفال لعدد من الأطفال الأيتام بعدد من المدارس بالجيزة؛ لتعريف الأطفال بالقواعد المرورية وإشارات المرور، وتم إهداؤهم بعض الهدايا الرمزية.

كما قامت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمشاركة في الاحتفال، وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام؛ حيث قامت مديريات الأمن بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام "أصحاء - من ذوي الاحتياجات الخاصة"، مصحوبة بقوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال وتقديم الأدوية اللازمة لهم بالمجان، فضلًا عن تنظيم يوم ترفيهي بأندية الشرطة بمختلف مديريات الأمن لعدد من الأطفال الأيتام، وإهدائهم بعض الهدايا الرمزية، وكذا استقبال الأطفال الأيتام بعدد من المواقع الشرطية.

وقد لاقى ذلك استحسانًا من الأطفال والقائمين على إدارة دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، الهادف إلى مد جسور الثقة والتواصل الفعال، بما يُسهم في تعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، وإدراكًا بأهمية خلق جيل قادر على تحمل المسئولية.

اجهزة الامن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الاحتياجات الخاصة الحماية المدنية الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الكشف الطب القواعد المرورية المدارس بالجيزة دور رعاية الأيتام

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع توافر السلع بمعارض «أهلا رمضان»

مسلسل جميلة الحلقة 16.. سامح الصريطي يفكر في طلب سوسن بدر بخصوص قتل زوجها

وفاة الفنانة شيرين الطحان

العثور على جثة طفلة متوفية في ظروف غامضة

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. كوميديا سلاحف النينجا في مسرحية جوني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريو القاتم: هل تواجه إسرائيل تصعيدًا فى خمس جبهات؟ (تحليل)

مسئولة عن «غارات لبنان».. ما هى «الفرقة 91» فى الجيش الإسرائيلى؟ (فيديو وصور)

مصر تعرب عن قلقها البالغ حول التصعيد المتسارع بالمنطقة.. وتطالب بـ«ضبط النفس»