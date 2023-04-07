«الداخلية» تُشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم بجميع مديريات الأمن

حرصت وزارة الداخلية، على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم لعام 2023، والعمل على تقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام.

وقام قطاع حقوق الإنسان، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام "من ذوي الاحتياجات الخاصة - الأصحاء"، وإهداء الأطفال المودعين بها بعض الهدايا الرمزية، وكذا توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

كما قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتنظيم زيارة لوحدة إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لعدد من الأطفال الأيتام بمدارس القاهرة؛ للتعريف بأساليب وطرق الوقاية من أخطار الحريق، وتم إهداؤهم بعض الهدايا الرمزية.

وفي السياق ذاته، قام قطاع المرور والحماية المدنية بتنظيم زيارة للمدينة المرورية للأطفال لعدد من الأطفال الأيتام بعدد من المدارس بالجيزة؛ لتعريف الأطفال بالقواعد المرورية وإشارات المرور، وتم إهداؤهم بعض الهدايا الرمزية.

كما قامت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمشاركة في الاحتفال، وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام؛ حيث قامت مديريات الأمن بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام "أصحاء - من ذوي الاحتياجات الخاصة"، مصحوبة بقوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال وتقديم الأدوية اللازمة لهم بالمجان، فضلًا عن تنظيم يوم ترفيهي بأندية الشرطة بمختلف مديريات الأمن لعدد من الأطفال الأيتام، وإهدائهم بعض الهدايا الرمزية، وكذا استقبال الأطفال الأيتام بعدد من المواقع الشرطية.

وقد لاقى ذلك استحسانًا من الأطفال والقائمين على إدارة دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، الهادف إلى مد جسور الثقة والتواصل الفعال، بما يُسهم في تعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، وإدراكًا بأهمية خلق جيل قادر على تحمل المسئولية.