مفتى الجمهورية يوضح معنى الحديث القدسى «النساء ناقصات عقل ودين»

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن بيان معنى الحديث القدسي للنبي عليه الصلاة والسلام النساء ناقصات عقل ودين.

وقال علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مُقدّم برنامج «كل يوم فتوى»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة: "باعتبار شمول اللفظ لكافة الحالات، وباعتبار نقصان الدين بمعنى أنه تمكث شطرًا أو نصف الدهر لا تصلي، بسبب نزول الدورة الشهرية".

وأضاف أن هذا التفسير الخاص بنقصان الدين، وأما بالنسبة لنقصان العقل، فبعض العلماء قال إن نقصان العقل، مثل تطبيق شهادة المرأة بالنصف من شهادة الرجل، وأن الرسول صلى عليه وسلم استشهد بآية من القرآن الكريم على تطبيق شهادة المرأة.

وأشار إلى أنه بتطبيق الآية الكريمة مع الحديث النبوي، نرى أن نقص العقل في التصرفات القانونية في إطار الأهلية السليمة لترتيب الالتزامات، والتمييز عند النساء.

وأوضح أن هذا النص غير متعلق بالأهلية القانونية بدليل أن ثبات الملكية لدى كل من الرجل والمرأة نفس الملكية، مؤكدًا الرجل والمرأة سواء في الأهلية.