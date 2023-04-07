الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يتفقد عددًا من مشروعات المحاور والطرق بالجيزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عددًا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية، وإنشاء أخرى جديدة، بإجمالي أطوال يصل إلى 200 كم.

وتضمنت جولة الرئيس تفقد أعمال تطوير وتوسعة محور أحمد عرابي الذي يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول حوالي 11 كم، وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط المحور بالطريق الدائري، ومحور الفريق كمال عامر، ليكون بذلك محوراً بديلاً، لحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو. كما سيمر كذلك على العديد من الأماكن الحيوية، مثل محطة بشتيل الجديدة، التي ستشهد كثافة مرورية مرتفعة بعد تشغيلها، فضلاً عن تخفيف الضغوط المرورية على بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل البراجيل، وصفط اللبن، وترسا، وإمبابة.

وأشار الرئيس إلى أن تطوير المحاور والطرق بمحافظة الجيزة وعلى امتداد الجمهورية، يأتي في إطار الحرص على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية تراكمية نتيجة الحد من الوقت والجهد والوقود والتكلفة المهدرين في عملية التنقل والمواصلات، وهي العوائد التي أثبتت الدراسات العلمية المتخصصة أنها تفوق تكاليف تطوير البنية التحتية في الطرق والنقل، بالإضافة إلى العوائد غير المباشرة، الناتجة عن تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والتيسير عليهم، والحد من التلوث البيئي، وكلها عوامل حتمية، لمواكبة الزيادات المستمرة في الكثافة المرورية وأعداد السيارات والمركبات، وزيادة النشاط الاقتصادي، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

 

 

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