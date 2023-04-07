ينتظر الجمهور مشاهدة أولى حلقات مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي، حيثُ من المقرر عرضها ابتداء من اليوم الجمعة 16 رمضان 2023.

وتدخل الفنانة منى زكي المنافسة الرمضانية بمسلسل «تحت الوصاية»، حيثُ تخوض تجربة مُختلفة تُناقش العديد من قضايا المرأة المهمة والمتعلقة بالإرادة والقدرة والتمكين وتحدي الصعاب.

ويبحث الكثيرون عن مواعيد عرض مسلسل «تحت لوصاية» بطولة النجمة منى زكي في رمضان 2023، لذا تستعرض «الدستور» عبر هذه السطور مواعيد العرض والإعادة لمسلسل تحت الوصاية، وذلك قبل عرض الحلقة الأولى مساء اليوم.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023 بطولة منى زكي

من المقرر أن تعرض أولى حلقات مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكى، ابتداء من اليوم الجمعة 16 رمضان 2023، عبر قناة «dmc» في تمام الساعة 7.45 مساء، والإعادة 12:45 صباحا، والساعة 2:15 مساء.

كما يعرض أيضا مسلسل تحت الوصاية عبر منصة واتش آت، وأيضا عبر منصة شاهد.

قصة مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023

تدور أحداث مسلسل «تحت الوصاية» حول «حنان» التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل «9 سنوات»، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023

«تحت الوصاية» يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.