تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023

بحث رواد السوشيال ميديا وعشاق الدراما الرمضانية عن تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان ٢٠٢٣.

ويستعد عشاق الدراما الرمضانية لمشاهدة مسلسلات رمضان ٢٠٢٣ ومتابعة الأحداث الجديدة على قناة أون دراما، لذلك يستمر البحث عن تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان ٢٠٢٣.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من متابعين مسلسلات رمضان يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان ٢٠٢٣، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

إليكم تردد قناة أون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان ٢٠٢٣

القمر الصناعي قناة أون دراما: نايل سات.

تردد قناة أون دراما: 10853.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معامل الاستقطاب قناة أون دراما: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ON E

القمر الصناعي: “النايل سات”.

التردد : "11861".

معامل تصحيح الخطأ: "⅚"

معدل الترميز: “27500”.

الاستقطاب: "أفقي".

مسلسلات رمضان 2023 على قناة أون دراما