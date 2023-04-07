الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عصام كاريكا يكشف أسرار أغنيات 30 عامًا.. يوميًا على الشباب والرياضة

كاريكا
كاريكا

تجربة جديدة يخوضها المطرب والملحن عصام كاريكا بتقديمه لبرنامج إذاعي تبدأ  شبكة الشباب والرياضة اليوم وطوال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم في إذاعته في تمام الساعة الخامسة عصرًا بعنوان "كاريكا عامل ألابندا".

يتناول البرنامج  حكايات وأسرار أشهر الأغاني التي ارتبطت وانتشرت بين الجمهور خلال الـ30 عامًا الأخيرة مثل عودوني لعمرو دياب وتعالي أدلعك لبهاء سلطان وغيرهما من خلال حوارات مع مؤلفين وملحنين هذه الأغنيات تكشف كواليس تقديمها. 

من ضيوف البرنامج الملحنين وليد سعد وعزيز الشافعي وخالد عز والشعراء أيمن بهجت قمر وهاني عبد الكريم وعبد المنعم طه وآخرين.

البرنامج إعداد وتقديم عصام كاريكا وإخراج إسلام نبيل وإشراف خالد فتوح.

ولد عصام كاريكا بأسوان في 13 مايو سنة 1969 لأب مصري وأم سودانية، وعاش فترة من الزمن في محافظة أسوان، أشار عليه بعض المقربين بالذهاب إلى مصر ومن مصر بداية رحلته في عالم الشهرة، حيث كان يحيي الحفلات والتي سرعان ما نقلته إلى عالم الفن والأضواء بسرعة كبيرة، يعيش عصام مع عائلته في القاهرة منذ فترة لمع في أغنية روميو الذي ذاع صيتها في مصر، بدايته كانت من خلال تلحينه أغنية الفنان محمد محيي "أعاتبك على إيه".

الثاني من شهر رمضان الفنان محمد محيى الشباب والرياضة بهجت قمر أيمن بهجت قمر أيمن بهجت شهر رمضان الكريم

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