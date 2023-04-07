سقوط ابن الجيزة بالهواتف المحمول المسروقة في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بالتردد على محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم وعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (3 هواتف محمولة "مجهولين المصدر") ، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.