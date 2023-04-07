محافظ مطروح ووكيل الأوقاف يفتتحان مسجد بلال بن رباح

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقة الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، مسجد "بلال بن رباح" بمنطقة الكيلو 4، بعد إحلاله وتجديده وتوسعته بتكلفة 6 ملايين جنيه.

جاء ذلك بحضور العميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، والشيخ محمد مصطفى، وكيل مديرية الأوقاف بمطروح، والعمدة خير رسلان، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من عمد ومشايخ وعواقل والقيادات التنفيذية وأهالي مطروح.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، إن مسجد بلال بن رباح بمنطقة الكيلو 4 تم إدراجه فى عملية الإحلال والتجديد والتوسعة، حيث إنه مُقام الآن على مساحة 600 متر وذلك ليسع أهالي المنطقة والمناطق المجاورة، مشيرًا إلى أنه تم بناء المسجد بالجهود الذاتية على الطراز الإسلامي الفريد بمئذنة تخطت الـ42 مترًا بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أنه يتكون المسجد من صحن المسجد ومصلى للسيدات ومكتب الإمام ودورات للمياه، بالإضافة إلى أكثر من مدخل، حيث إنه يطل على 4 شوارع رئيسية، لافتا إلى أنه جاء ذلك طبقا لما تقوم به وزارة الأوقاف من خطة لتوسعة المساجد وبناء المساجد الجامعة، حيث يتم توفير العلماء لإمامة المساجد وتطبيق برامج وزارة الأوقاف والبرنامج التثقيفي للطفل والدروس المنهجية والمقارئ النموذجية ومقارئ الجمهور والمنبر الثابت.

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