الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسبب فى مصرع شخص وإصابة 3.. تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار المنشية

من الحدث
من الحدث

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع شخص أسفل أنقاض عقار قديم خالٍ من السكان انهار سقفه، بحارة المغاربة، بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية، وإنقاذ 3 أشخاص مصابين بكدمات وكسور. 

وكذلك تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار العقار وتحديد التلفيات، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها.

كان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، بورود بلاغ يفيد بانهيار سقف داخلي بعقار بحارة المغاربة دائرة القسم، مما تسبب في مصرع وإصابة 4 أشخاص أسفله.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية وقوات من الحماية المدنية، ترافقها سيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

- نتائج المعاينة الأولية

 أظهرت المعاينة الأولية والفحص انهيار سقف بعقار بحارة المغاربة، مكون من 4 طوابق، وأنه صادر له قرار ترميم وإزالة منذ عام 1999، وأن السقف المنهار سقط على محل أسفل العقار محل البلاغ، دائرة قسم المنشية التابع لحي الجمرك، وتم إنقاذ 3 أشخاص من أسفل الأنقاض مصابين بكسور وكدمات.

وتم انتشال جثة شخص آخر، يدعى «أشرف»، 51 سنة، من أسفل أنقاض العقار من قبل قوات الحماية المدنية، وتواجدت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي الجمرك بمحل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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