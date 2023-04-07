الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على متن 11 رحلة طيران.. 5 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الجمعة، 11 رحلة طيران دولية، قادمة من دول أوروبية مختلفة، تُقل على متنها 5 آلاف سائح، وذلك ضمن 129 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى، وحتى اليوم الجمعة، حيث تم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين حتى وصولهم للفنادق مقر إقامتهم.

وكشفت جدول التشغيل لرحلات الطيران بمطار مرسى علم الدولي عن أنه من المقرر أن تصل اليوم عدد 3 رحلات من المطارات الإيطالية، ورحلتين من التشيك، ورحلة من هولندا، و5 رحلات من ألمانيا، ورحلة من سلوفاكيا.

كما تبين من الرحلات الأسبوعية التي وصلت خلال الأسبوع لمطار مرسى علم الدولي أن الرحلات وصلت من 11 دولة أوروبية، في مقدمتها التشيك وألمانيا، وارتفعت معدلات الوصول خلال الأسبوع 10 رحلات عن الأسبوع الماضي.

بدورها تقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي بالتنسيق مع بعضها البعض لعملية إنهاء إجراءات الوصول للسياح، وتطبيق الإجراءات الأمنية وكذلك الصحية عليهم بطرق سريعة حتى يتم نقلهم للفنادق مقر إقامتهم؛ للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

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على متن 11 رحلة طيران.. 5 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

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