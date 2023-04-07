الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«الشباب والرياضة» بالإسكندرية تنظم حفل إفطار جماعي لذوي الهمم

إفطار جماعي
إفطار جماعي

نفّذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة من خلال مركز شباب «السيوف 2» التابع لفرع شباب المنتزه، حفل إفطار جماعي لذوي الهمم، بهدف إدخال البهجة والسعادة على الأطفال الأيتام وذوي الهمم وتنمية روح التعاون والمحبة والتسامح لديهم.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن تنفيذ الأنشطة ومنها الإفطار الجماعي، يأتي في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيام مراكز الشباب بدورها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها خلال شهر رمضان المعظم.

ونفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية من خلال مركز شباب «الشهيد مهيد الهواري» التابع لفرع شباب برج العرب، مسابقه في حفظ القران الكريم لطلائع المركز، حيث شارك 70 من طلائع المركز.

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شباب ورياضه الإسكندرية حفل افطار جماعي لذوي الهمم مركز شباب البهجة والسعادة الخيمة الرمضانية

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