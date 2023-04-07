الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حار على القاهرة.. تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد أنّ حالة الطقس اليوم، الجمعة، تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتمتد إلى شمال الصعيد يوم السبت، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، على فترات متقطعة، مع وجود فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 7 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 8 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد المقبل 9 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

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