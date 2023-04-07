تقرير دولى: مصر تعزز تعاونها مع الصين لزيادة الحركة السياحية بين البلدين

أكد تقرير دولي أن مصر تعزز تعاونها السياحي مع الصين للدفع بمزيد من الحركة السياحية بين البلدين وتعميق تبادل الخبرات الأثرية.

وقالت مجلة "ترافل أند تور وورلد" العالمية المتخصصة في أخبار السفر، إن مصر والصين وجهتان عالميتان شهيرتان للسياح ومصدران مهمان لبعضهما البعض.

وسلطت المجلة الضوء على تنظيم وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورشة عمل، بمشاركة وزير الثقافة والسياحة الصيني وعدد من شركات السياحة والمنشآت الفندقية، لبحث وتعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

وناقش المشاركون زيادة حركة الطيران المباشر بين البلدين وخاصة مع زيادة حجم الطلب المتوقع خلال السنوات المقبلة.

- الفترة المقبلة ستشهد نموًا متسارعًا في حركة السياحة بين البلدين

وأشار التقرير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نموًا متسارعًا في حركة السياحة بين البلدين، وكذلك التعاون في مجال الآثار وعلوم المصريات، موضحًا أهمية المحادثات البناءة والمهمة التي شهدها اليوم، آملًا في زيادة التعاون السياحي والأثري بين البلدين.

أثناء مشاركة أفكاره في ورشة العمل، قال هو هي بينج، وزير الثقافة والسياحة الصيني، إن البلدين وجهة عالمية شهيرة للسياح ومصدران مهمان لبعضهما البعض.

كما قال هو هي بينج، إن كلا البلدين لديهما موارد جيدة في مجال السياحة إلى جانب إمكانية كبيرة من حيث التعاون ومساحة واسعة للنمو والتوسع، وإن الانتعاش الحالي للسياحة الدولية يتسارع. بشرت الصين ومصر بإمكانية هائلة لتعميق التبادلات والتعاون السياحي.

كما أشار الوزير إلى أنه يتوقع زيادة تعزيز التبادلات والتعاون بين مصر والصين في السياحة والآثار.

- مصر تثني على نمو بعثات التنقيب الصينية في مصر

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى ، إن مصر حريصة على العمل مع الصين، على أمل نمو السياحة بسرعة وتبادل الخبرات الأثرية بين البلدين، كما قال إن مصر تثني على نمو بعثات التنقيب الصينية في مصر.

قال لياو لي تشيانغ، سفير الصين لدى مصر، إن الصين ومصر حضارتان قديمتان للغاية في العالم تتمتعان بسجل تاريخي مثير للإعجاب، وهو الأساس لتكثيف التبادلات الثقافية والتعاون في مجال السياحة.