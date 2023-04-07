رابع المتأهلين.. سينرجى يفوز على «دى إم سى» ويصعد لدور الثمانية ببطولة المتحدة الرمضانية

حقق فريق سينرجي الفوز علي فريق “دي إم سي”، بهدف واحد أحرزه اللاعب أحمد وجيه لاعب فريق سينرجي في الشوط الثاني من المباراة، التي جمعت الفريقين ضمن الدورة الرمضانية للشركة المتحدة، التي تقام مبارياتها على ملاعب الخماسي بمركز شباب الجزيرة.

وبهذه النتيجة صعد فريق سينرجي لدور الثمانية للبطولة، بعدما قدم مباريات قوية في الدورة الرمضانية للشركة المتحدة، ليصبح رابع المتأهلين خلال اليوم.



وأقميت، الخميس، 4 مباريات ضمن دور الـ16 من عمر بطولة دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والمقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وتأتى المباريات كالتالي:

_ أستادات × سي بي سي سفرة .. الساعة 9 مساء.

_ القناه الأولي × القاهره الإخبارية .. الساعة 10 إلا الربع مساء.

_ أون تي في × بي انتراكتيف.. الساعة 10:20 مساء.

_ سينرجي × دي إم سي .. الساعة 11 مساء.

وانتهت مباريات، الأربعاء، ضمن منافسات الدورة الرمضانية بفوز فريق اليوم السابع، على فريق الوكيل الإعلاني “بي أو دي” بنتيجة ٠/٢ ، كما فاز فريق سيتي كلوب على فريق راديو النيل بنتيجة ٠/٢.

وكانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت مساء الأحد، الماضي، دورتها الرمضانية الأولى، بمشاركة كافة المؤسسات التي تتبع الشركة، على أرضية ملاعب مركز شباب الجزيرة، وسط أجواء أسرية بين جميع العاملين بالشركة.

دورة المتحدة الرمضانية

دورة المتحدة الرمضانية