العربية: مصر تطالب إسرائيل بضرورة عدم استهداف المدنيين والمدن السكنية فى غزة

تصاعدت حدة التوترات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة المحاصر.

وقالت مصادر، لقناة «العربية» السعودية، إن مصر طالبت إسرائيل بضرورة عدم استهداف المدنيين والمدن السكنية.

وأضافت المصادر أن إسرائيل أبلغت مصر بأن التصعيد متوقف على رد الفصائل الفلسطينية.

الجيش الإسرائيلي يقصف غزة

وشن طيران الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، عدة غارات على مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مزاقع لتصنيع الأسلحة، محملا حركة حماس مسئولية التطورات الحالية.

في السياق ذاته، أُطلق نحو 20 صاروخًا من قطاع غزة المحاصر تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الغلاف، بينما اعترضتها بطاريات منظومة القبة الحديدية الصاروخية.

ويأتي ذلك التصعيد في أعقاب إطلاق صواريخ من قطاع غزة، ولبنان، تجاه إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية.

وتصاعدت حدة التطورات بعد تنفيذ قوات الشرطة الإسرائيلية عملية اقتحام واسعة للمسجد الأقصى المبارك، واعتدت بعنف وقوة مفرطة ضد الفلسطينيين المرابطين في المسجد.