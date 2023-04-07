بكرى: إسرائيل تنتهك كافة قرارات مجلس الأمن

علق الإعلامي مصطفى بكري على الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى، قائلًا: "هجمة إرهابية بربرية، قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى".

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد: “رأيناهم يدخلون بأحذيتهم يدنسون المسجد الأقصى، والمؤامرة ليست وليدة التو واللحظة، ولا مرتبطة بحكومة متطرفة، أو وزير متآمر بهذا الشكل، ولكن هذه عقيدة لديهم بأنه لابد من هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان بدلاً منه”.

وأوضح أن كل مواطن مصري يعرف ما يحدث الآن في القدس، مؤكدًا أن كل مواطن مصري وعربي حر في أنحاء العالم على دراية بالهجمة التتارية الإرهابية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين ، معقبا: "شاهدنا جنودا إسرائيليين يسحقون ناس داخل المسجد الأقصى، وشاهدنا محاولات إشعال حرائق، وإهانة الناس، وإخراج الشباب مكبل من داخل المسجد الأقصى لأنهم معتكفون، شاهدنا الكثير، لكن ماذا فعلنا؟".

وأشار إلى أن كل واحد فينا يقيم في منزله يتأمل المشهد ويتحسر، متسائلاً: "لماذا أصبحنا نتعامل مع الكيان الصهيوني وكأنه أمر واقع ونحن ليس لنا حول ولا قوة، لماذا سكتنا على أقصانا وهو يدنس بأيدي هؤلاء المجرمين القتلة؟"