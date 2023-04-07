أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-4-2023
تتغير أسعار الدواجن بصورة مستمرة يوم تلو الاخر ما يجعل الكثيرون يبحثون عن سعرها لمعرفة أخر التطورات التي وصلت اليه أسعارها خاصة مع استمرار التزايد الملحوظ في السعر
أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-4-2023
نذكر لكم خلال التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-4-2023 بمختلف أنواعها من فراخ وبط ورومي وسعر البيض كذلك.
أسعار الفراخ اليوم
الفراخ البيضاء 71 جنيه
الفراخ الساسو 87 جنيه
الفراخ البلدي 110 جنيه
امهات بيضاء 45 جنيه
بياض أبيض سلك 45 جنيه
بياض أبيض أرضي 50 جنيه
بياض أحمر سلك 64 جنيه
بياض أحمر أرضي 66 جنيه
كتكوت أبيض شركات 13 جنيه
كتكوت أبيض قطعان 6.25 جنيه
كتكوت ساسو 10 جنيه
كتكوت ساسو بيور 11 جنيه
كتكوت بلدي 4.40 جنيه
كتكوت هجين 6 جنيه
كتكوت سمان أبيض 4 جنيه
كتكوت سمان أسمر 4 جنيه
سعر البيض اليوم
بيض أبيض 96.75 جنيه
بيض أحمر 97.75 جنيه
بيض بلدي 100 جنيه
سعر البط اليوم
بط بغال جرموه عمر يوم 20 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 25 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 11 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 15 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 39 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 50 جنيه
لحم بط بلدي كيلو 105 جنيه
لحم بط مولار كيلو 71 جنيه
لحم بط فرنساوي كيلو 61 جنيه
لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه
سعر الرومي اليوم
رومي أبيض عمر يوم 55 جنيه
رومي أبيض شهر/كيلو 135 جنيه
رومي برونزي 300 جرام 35 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيه
أسعار الحمام اليوم
الحمام الكشكي 225 جنيه
الحمام الأسترالي 575 جنيه
حمام جمعية 275 جنيه
زغاليل روماني 125 جنيه
حمام روماني أصفر 350 جنيه
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه
زغليل زاجل 625 جنيه
الحمام الهزاز 250 جنيه
حمام الشقلباظ 250 جنيه
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيه
الزغاليل البلدي 40 جنيه
الحمام العبسي 150 جنيه
يمام إمري 100 جنيه