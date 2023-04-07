الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-4-2023

الدواجن
الدواجن

تتغير أسعار الدواجن بصورة مستمرة يوم تلو الاخر ما يجعل الكثيرون يبحثون عن سعرها لمعرفة أخر التطورات التي وصلت اليه أسعارها خاصة مع استمرار التزايد الملحوظ في السعر 
 

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-4-2023
 

نذكر لكم خلال التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-4-2023 بمختلف أنواعها من فراخ وبط ورومي وسعر البيض كذلك.
 

أسعار الفراخ اليوم 
 

الفراخ البيضاء 71 جنيه 
الفراخ الساسو 87 جنيه 
الفراخ البلدي 110 جنيه 
امهات بيضاء 45 جنيه 
بياض أبيض سلك 45 جنيه 
بياض أبيض أرضي 50 جنيه 
بياض أحمر سلك 64 جنيه 
بياض أحمر أرضي 66 جنيه 
كتكوت أبيض شركات 13 جنيه 
كتكوت أبيض قطعان 6.25 جنيه 
كتكوت ساسو 10 جنيه 
كتكوت ساسو بيور 11 جنيه 
كتكوت بلدي 4.40 جنيه 
كتكوت هجين 6 جنيه 
كتكوت سمان أبيض 4 جنيه 
كتكوت سمان أسمر 4 جنيه 
 

سعر البيض اليوم 

 

بيض أبيض 96.75 جنيه 
بيض أحمر 97.75 جنيه 
بيض بلدي 100 جنيه
 

سامح السيد: السوق شهدت حالة من عدم الطلب على الدواجن

سعر البط اليوم 

 

بط بغال جرموه عمر يوم 20  جنيه 
بط مسكوفي عمر يوم 25 جنيه 
بط فرنساوي عمر يوم 11 جنيه 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 15 جنيه 
بط مولار مستورد عمر يوم 39 جنيه 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 50 جنيه 
لحم بط بلدي كيلو 105 جنيه 
لحم بط مولار كيلو 71 جنيه 
لحم بط فرنساوي كيلو 61 جنيه 
لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه 
 

سعر الرومي اليوم 

 

رومي أبيض عمر يوم 55 جنيه 
رومي أبيض شهر/كيلو 135   جنيه 
رومي برونزي 300 جرام 35 جنيه 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيه 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيه 
 

أسعار الحمام اليوم 

 

الحمام الكشكي 225 جنيه 
الحمام الأسترالي 575 جنيه 
حمام جمعية 275 جنيه 
زغاليل روماني 125 جنيه 
حمام روماني أصفر 350 جنيه 
حمام روماني 500 جنيه 
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه 
زغليل زاجل 625 جنيه 
الحمام الهزاز 250 جنيه 
حمام الشقلباظ 250 جنيه 
حمام الكنج 500 جنيه 
الحمام العنبري 250 جنيه 
الزغاليل البلدي 40 جنيه 
الحمام العبسي 150 جنيه 
يمام إمري 100 جنيه 
 

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