تتغير أسعار الدواجن بصورة مستمرة يوم تلو الاخر ما يجعل الكثيرون يبحثون عن سعرها لمعرفة أخر التطورات التي وصلت اليه أسعارها خاصة مع استمرار التزايد الملحوظ في السعر



أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-4-2023



نذكر لكم خلال التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-4-2023 بمختلف أنواعها من فراخ وبط ورومي وسعر البيض كذلك.



أسعار الفراخ اليوم



الفراخ البيضاء 71 جنيه

الفراخ الساسو 87 جنيه

الفراخ البلدي 110 جنيه

امهات بيضاء 45 جنيه

بياض أبيض سلك 45 جنيه

بياض أبيض أرضي 50 جنيه

بياض أحمر سلك 64 جنيه

بياض أحمر أرضي 66 جنيه

كتكوت أبيض شركات 13 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 6.25 جنيه

كتكوت ساسو 10 جنيه

كتكوت ساسو بيور 11 جنيه

كتكوت بلدي 4.40 جنيه

كتكوت هجين 6 جنيه

كتكوت سمان أبيض 4 جنيه

كتكوت سمان أسمر 4 جنيه



سعر البيض اليوم

بيض أبيض 96.75 جنيه

بيض أحمر 97.75 جنيه

بيض بلدي 100 جنيه



سعر البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 20 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 25 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 11 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 15 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 39 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 50 جنيه

لحم بط بلدي كيلو 105 جنيه

لحم بط مولار كيلو 71 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 61 جنيه

لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه



سعر الرومي اليوم





رومي أبيض عمر يوم 55 جنيه

رومي أبيض شهر/كيلو 135 جنيه

رومي برونزي 300 جرام 35 جنيه

رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيه

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيه



أسعار الحمام اليوم

الحمام الكشكي 225 جنيه

الحمام الأسترالي 575 جنيه

حمام جمعية 275 جنيه

زغاليل روماني 125 جنيه

حمام روماني أصفر 350 جنيه

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيه

زغليل زاجل 625 جنيه

الحمام الهزاز 250 جنيه

حمام الشقلباظ 250 جنيه

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيه

الزغاليل البلدي 40 جنيه

الحمام العبسي 150 جنيه

يمام إمري 100 جنيه

