الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«أخبار فاتتك»| أسعار الدواجن اليوم.. ومدحت عبدالهادي مديرا فنيا مؤقتا للزمالك

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية مجموعة من الأخبار، التي شملت أحداثًا سياسية ورياضية وفنية واجتماعية، يهتم الكثير بالاطلاع عليها، وتستعرض «الدستور» لكم من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

- مدحت عبدالهادى مديرا فنيا مؤقتا للزمالك بعد تعثر الاتفاق مع هيرليتش

الزمالك

انتهى مسئولو الزمالك من تشكيل الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى مسئولية تدريب الفريق الأبيض بعد تعثر المفاوضات مع المدير الفني الألماني هايكو هيرليتش على تولي تدريب الزمالك في الفترة الحالية بالرغم من وصول المدرب إلى مصر.

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- تراجع الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 6-4-2023

الدواجن

سجلت أسعار الدواجن اليوم تراجعًا طفيفًا في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث سجلت الدواجن البيضاء 70 جنيهًا، وسط توقعات بتراجع الأسعار خلال الفترة القادمة مع إعفاء كمية من الدواجن المجمدة من الجمارك.

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- بعد عرض الحلقة 14 من «مذكرات زوج».. رواد السوشيال ميديا: «المتحدة عاملة عظمة»

مذكرات زوج

تصدر مسلسل مذكرات زوج مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة عقب عرض الحلقة 1،  لتنال إعجاب الكثير بعد محاولات الفنان طارق لطفي العودة لزوجته الفنانة عائشة بن أحمد.

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- «الإفتاء» توضح حكم الاعتكاف وكيفيته فى شهر رمضان

الاعتكاف

تساؤلات كثيرة يطرحها المواطنون في شهر رمضان الكريم عن كيفية الاعتكاف وفضله، ما يدفع الإفتاء للتواصل مع المواطنين أولًا بأول وتوضيح ما يريدون الاستفسار عنه لعدم الوقوع في الخطأ.

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- مستشار الرئيس الفلسطيني: نتنياهو يهرب من أزماته الداخلية بافتعال حرب على الفلسطينيين

نتنياهو

أوضح الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، سبب لجوء نتنياهو لافتعال هذه الأزمة وارتكاب هذه الجرائم وقيام سلطات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بالجرائم الإرهابية.

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