الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سامح السيد: السوق شهدت حالة من عدم الطلب على الدواجن

سامح السيد رئيس شعبة
سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الجيزة

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن قد شهدت تراجع ملموس خلال الأيام الماضية، حيث تراجعت ما يقرب عن 10 جنيهات منذ بداية شهر رمضان المبارك، ولدينا معروض كثير في الأسواق حيث أن الدواجن سلعة لا تقبل التخزين وهي تعتمد على العرض والطلب.

 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن السوق شهدت حالة من عدم الطلب علي الدواجن حيث أنه من المعروف أن الأقبال على الدواجن يكون قبل شهر رمضان حيث قام الكثير بشراء احتاجتهم من الدواجن، مشيراً إلي أنه خلال شهر رمضان المبارك يكون هناك إقبال علي شراء الدواجن بنسبة زيادة من 34% إلي 40% نتيجة إلي طبيعة الشهر الكريم من العزومات والموائد.

 

وتوقع السيد أن تتراجع الأسعار بشكل كبير عقب شهر رمضان المبارك حيث لتصل إلي 65 جنيها للكيلو في المزراعة نتيجة إلي دخول دورات جديدة سوف تغطي كميات كبيرة من السوق المحلي.

 

وأوضح أن أسعار الفراخ البيضاء ترجعت بشكل نسبي حيث سجلت علي أرض المزرعة 66 جنيه في بورصة الدواجن، حيث تصل إلى المستهلك بـ 75 جنيها حسب المنطقة، بينما سجلت أسعار الفراخ الساسو الحمراء سعر99 جنيه  من أرض المزراعة ، حيث تصل إلى المستهلك بـ 100 جنيها حسب المنطقة، بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي  سعر 110.00 جنيه  في بورصة الدواجن، حيث تصل إلى المستهلك بـ 120جنيها حسب المنطقة، و الفراخ الأمهات سجلت 56 جنيه، حيث تصل إلى المستهلك بـ 65 جنيها حسب المنطقة.

 

أسعار البيض اليوم 

سعر كرتونة البيض الأحمر تسجل 104 جنيهات في بورصة الدواجن وتصل إلي المستهلك 114 جنيها .

 

سعر كرتونة البيض الأبيض تسجل 96 جنيها في بورصة الدواجن وتصل إلي المستهلك 107 جنيها .

 

سعر كرتونة البيض البلدي 109 جنيهات في بورصة الدواجن وتصل إلي المستهلك 118 جنيها .

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة اتحاد الغرف التجارية اسعار الدواجن تراجع ملموس

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