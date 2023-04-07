لو بطاقة التموين وقفت.. اعرف السبب من بوابة مصر الرقمية

يرغب الكثير من المواطنين ممن أوقفت بطاقاتهم التموينية في معرفة سبب الإيقاف، لذا وفرت بوابة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين، التي حدثت مؤخرا للأسر غير المستحقة للدعم التمويني، وذلك في إطار الإجراءات التي نفذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضبط منظومة الدعم التمويني، واستبعاد غير المستحقين، بهدف إيصال الدعم للأسر المستحقة.

يمكن أن تتمكن الأسرة الراغبة في الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين، عبر الدخول على بوابة مصر الرقمية، واختيار خدمة التموين، ثم الضغط على خيار استعلام عن صرف البطاقة، والذي يوضح أخر عملية تموينية صرفت للبطاقة، وأخر عملية خبز أيضا مع تحديد مدى إدراج البطاقة على سيستم منظومة الدعم أو حذفها.

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية؟

- وفقا لوزارة التموين فإن عدم انطباق معايير الاستحقاق على الأسرة من ضمنها امتلاك سيارة حديثة أو دخل شهري عال.

- احذر من تكرار ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز فإذا ضبطتها الحملات التموينية توقفها على الفور.

- التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية بالبطاقة لمدة 6 أشهر متتالية.

خدمة التظلم لوزارة التموين

تتيح وزارة التموين فرصة التقدم بتظلم على إيقاف البطاقة التموينية أو الحذف من الدعم، من خلال مديرية التموين والمكاتب التابعة لها في المحافظة، مؤكدة على عدم وجود روابط إلكتروينة لتقديم تظلمات التموين من خلالها.

جدير بالذكر أن البطاقات التموينية توفر عددا من السلع الأساسية للمواطن بمبلغ لكل فرد في الاسرة، وطبقا لقرارات وزارة التموين فإن غير المستحق وفقا لبعض الشروط سيتم حذفه من البطاقات لتوفير إجراءات حماية اجتماعية للطبقات الاخرى الأكثر احتياجا في مختلف شرائح المجتمع.

كانت الدولة قد اتخذت سلسلة. من الاجراءت الخاصة بالحماية الاجتماعية لمختلف الفئات.