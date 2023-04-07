الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو بطاقة التموين وقفت.. اعرف السبب من بوابة مصر الرقمية

بطاقة تموينية
بطاقة تموينية

يرغب الكثير من المواطنين ممن أوقفت بطاقاتهم التموينية في معرفة سبب الإيقاف، لذا وفرت بوابة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين، التي حدثت مؤخرا للأسر غير المستحقة للدعم التمويني، وذلك في إطار الإجراءات التي نفذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضبط منظومة الدعم التمويني، واستبعاد غير المستحقين، بهدف إيصال الدعم للأسر المستحقة.

يمكن أن تتمكن الأسرة الراغبة في الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين، عبر الدخول على بوابة مصر الرقمية، واختيار خدمة التموين، ثم الضغط على خيار استعلام عن صرف البطاقة، والذي يوضح أخر عملية تموينية صرفت للبطاقة، وأخر عملية خبز أيضا مع تحديد مدى إدراج البطاقة على سيستم منظومة الدعم أو حذفها.

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية؟

- وفقا لوزارة التموين فإن عدم انطباق معايير الاستحقاق على الأسرة من ضمنها امتلاك سيارة حديثة أو دخل شهري عال.

- احذر من  تكرار ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز فإذا ضبطتها الحملات التموينية توقفها على الفور.

- التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية بالبطاقة لمدة 6 أشهر متتالية.

طرح كعك العيد فى منافذ التموين.. قائمة كاملة بالأسعار

خدمة التظلم لوزارة التموين

تتيح وزارة التموين فرصة التقدم بتظلم على إيقاف البطاقة التموينية أو الحذف من الدعم، من خلال مديرية التموين والمكاتب التابعة لها في المحافظة، مؤكدة على عدم وجود روابط إلكتروينة لتقديم تظلمات التموين من خلالها.

جدير بالذكر أن البطاقات التموينية توفر عددا من السلع الأساسية للمواطن بمبلغ لكل فرد في الاسرة، وطبقا لقرارات وزارة التموين فإن غير المستحق وفقا لبعض الشروط سيتم حذفه من البطاقات لتوفير إجراءات حماية اجتماعية للطبقات الاخرى الأكثر احتياجا في مختلف شرائح المجتمع.

كانت الدولة قد اتخذت سلسلة. من الاجراءت الخاصة بالحماية الاجتماعية لمختلف الفئات.

اقرأ أيضاً

ضبط 74 مخالفة تموينية خلال حملة تموينية على المخابز في المنيا

استحقاق إدراج اختيار اجراءات البطاقة التموينية الإيقاف الاستحقاق

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

«البترول» تعلن عن مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟!.. الحلقة الأولى.. مشاهد البداية!

قرار مهم من التعليم بشأن عقد الاختبارات «مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين»

حملة لإزالة تعديات البناء المخالف في مغاغة بالمنيا

قرار جديد من الاتحاد الإنجليزى بعد تصرف جوارديولا فى لقاء ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟!.. الحلقة الأولى.. مشاهد البداية!

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل غاراته ضد غزة: هاجمنا مواقع حماس ونحملها المسئولية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى للمرة الثالثة

صافرات الإنذار تدوى.. والأمم المتحدة تدعو «لبنان وإسرائيل» لضبط النفس