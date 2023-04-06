الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 74 مخالفة تموينية خلال حملة تموينية على المخابز في المنيا

جانب من حملة تموينية
جانب من حملة تموينية علي المخابز

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالتعاون مع ادارة التموين والجهات بابوقرقاص، حملة رقابية وتفتيشية مكبرة على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتاكد من جودة الخبرالمنتج، أسفرت الحملة عن تحرير 74 محضرا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

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قال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أن حملة تموينية تحت اشراف عماد محمود نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص قامت بحملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية تمكنت من ضبط مخالفات متنوعة شملت نقص وزن ومواصفات ونظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل و عدم الإعلان .

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وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية بأبوقرقاص بالتعاون مع الجهات المعنية مثل إدارة التموين بالمركز وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز البلدية لضبط الحالة التموينية بالأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة أحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها 

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وشدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المخابز لضبط كافة المخالفات التمونية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة ابوقرقاص سواء بأحياء المدينة أو القري التابعة لها .

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من ناحية آخري كان رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص قد قام بجولة تفقدية لمراجعة  تراخيص المحلات التجارية والمخازن بمركز ابوقرقاص كما راجع رئيس المركز بعض الرخص موجهاً بضرورة الانتهاء من الطلبات المتأخرة، والتواصل المباشر مع طالبي استصدار رخص المحال التجارية من أهالي المركز، لمراجعة الأوراق والمستندات المقدمة منهم لاستيفاء الإجراءات الخاصة باستصدار الرخص ، للتسهيل على المواطنين ولتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة .

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المنيا ضبط 74 مخالفة تموينية حملات رقابية علي المخابز البلدي الوحدة المحلية بقرية أبيوها مركز أبوقرقاص بالمنيا عماد محمود نائب رئيس مركز أبوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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