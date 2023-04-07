الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"رسالة الإمام" الحلقة 15.. خلاف بين الشافعى وأحد طلابه حول مسألة التوحيد

رسالة الإمام
رسالة الإمام

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يحاكي سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، جلوس الإمام الشافعى مع طلابه في المسجد، حيث سأله طالب: "إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسمة له ولا صفة، ولا قديم غير ذاته، فمحاولة وجود قديمين هذا هو التوحيد، فما قولك بذلك يا إمام؟"، وهنا ينفعل الشافعي على السائل، ويخبره بأنه لا يعي ما يقول وليس لديه من علم يؤهله للحديث عن هذا الأمر، قائلًا: "أنت تنفي عن الله ما أثبته لنفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكيف لا صفة له؟! “يغضب الشاب السائل ويعتزل درس الشافعي لأنه لم يجبه بالحجة".

يفارق النوم عين الإمام الشافعي ويذهب إلى بيت طالبه، فلا يصدق أن الإمام على باب بيته، ويخبره الشافعي: "لم أستطع النوم وفي قلبك شيء مني، يا يونس تجمعنا مئات المسائل، فهل تفرقنا مسألة، لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات فأحيانًا كسب القلوب أولى من كسب المواقف".

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 15

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث رسالة الإمام على مدار 50 عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتًا مذهبيًا، وضغوطًا اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه.

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المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبيه، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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