الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ15.. "أسرة الشافعي"  تودع نجلها قبل السفر إلى بلاد الحجاز

الإمام الشافعى يودع
"الإمام الشافعى " يودع نجله

تتجه كاميرا المخرج السوري الليث حجو، في أحد مشاهد الحلقة الـ15 من مسلسل رسالة الإمام الذي يحاكي سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إلى دار الإمام الشافعي، حيث تودع أسرة الإمام، ابنهم أبو عثمان الذى يقوم هو الآخر، بتوديع أباه وأمه قبل مغادرته الفسطاط فى طريقه للعودة إلى الحجاز لطلب العلم، فتبكي الأم والبنات، وتدمع عينا الإمام وتنطلق قافلة الابن إلى الحجاز.

 

أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل الإمام 

حالة من الحزن، تظهر على الإمام الشافعى وأسرته، بسبب سفر نجله إلى بلاد الحجاز لطلب العلم، حيث أن أصاب الأسرة آلم الفراق والبعد، حيث قام الإمام الشافعى بنفسه بتوديع نجلة حيث ذهب معه إلى القافلة المتجهة إلى بلاد الحجاز وودعه هناك . 

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 15

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

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قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث رسالة الإمام على مدار 50 عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتًا مذهبيًا، وضغوطًا اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبيه وإخراج السوري ليث حجو وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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