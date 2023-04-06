مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14.. الإمام الشافعى لـ البويطى: المطلب نسى الله خالق الإمام وخالق الخليفة

في أحداث الحلقة 14 من مسلسل رسالة الإمام، الذي يحاكي سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، يعود الإمام الشافعى إلى حلقة العلم فى المسجد ليجلس مع طلاب العلم، فيتحدث إليه البويطى ماذا هناك يا إمام ولماذا جاء "المطلب" إليك، فيرد "الإمام الشافعى" قائلا: المطلب يريد تزكية من الإمام عند الخليفة، ونسى الله خالق الإمام وخالق الخليفة وخالقه هو نفسه، فيرد البويطى الذى يقوم بدوره الفنان خالد أنور، قائلا: أعجب لما يقول، فهل احتاج الصحابة فى خلافتهم إلى تزكية، فيقول الإمام: لم يعقلوها اسأل الله أن ينير قلوبهم، فيتابع الإمام قائلا: عن ماذا كان الدرس: نعم عن الأدب والبلاغة.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmcفي تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".