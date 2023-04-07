مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ15.. شنق الحبيب زوج حُسن وإلقاءه في مقياس النيل

شهدت أحداث الحلقة 15من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يحاكي سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، مقتل الحبيب زوج حسن على يد أحد رجال السرى حيث قام بإلقائه في مقياس النيل، حيث حاول الحبيب إنقاذ نفسه من بين يدرى الرجل الذى قتله ولكنه لم يستطع ولفظ أنفاسه الأخيرة.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 15

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث رسالة الإمام على مدار 50 عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتًا مذهبيًا، وضغوطًا اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبيه وإخراج السوري ليث حجو وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".