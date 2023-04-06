الأهلي يواجه الترجي في أولى لقاءات سوبر اليد الإفريقي

أجريت قرعة بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لرجال كرة اليد التي تقام في ضيافة الأهلي خلال شهر مايو المقبل مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة بحضور محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وخالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، مدير البطولة، ومدحت البلتاجي، نائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي، ونويل اسيميان، المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي، ويزيد سعدي، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي، وسامح جورج، مراقب البطولة وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع فرق كيركوس الأثيوبي، وفاب الكاميروني، ورجاء أغادير المغربي، وسبورتنج من مصر.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق؛ الزمالك وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وجي اس كي الكونغولي، ووداد سمارة المغربي.

في المقابل قرعة مباريات بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد «رجال» التي تقام في ضيافة النادي الأهلي خلال شهر مايو المقبل أجريت مساء اليوم في مقر النادي بالجزيرة.

حضر القرعة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، والكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، مدير البطولة ومدحت البلتاجي، نائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي، ونويل اسيميان، المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي، ويزيد سعدي، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي وسامح جورج، مراقب البطولة وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وتقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي، على أن يتقابل الزمالك مع فريق جي إس كي الكونغولي في الدور الأول، ويصعد الفائز من هذا الدور إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.

وقال الدكتور مدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، إن الأهلي يمتلك خبرة كبيرة في تنظيم البطولات الكبرى، وأنه يثق في خروج بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد «رجال» وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات» بالصورة المشرفة لمصر والنادي الأهلي.

وتابع البلتاجي في كلمته خلال إجراء مراسم القرعة التي أقيمت مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة: «باسم الدكتور منصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، أنقل تحياته وكل أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، للنادي الأهلي ممثلا في مجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، واللجنة المنظمة برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولات الإفريقية لليد».