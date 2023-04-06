محمد الغزاوي: سعداء باستضافة الأهلي للبطولات الإفريقية لليد

استهل محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد «رجال»، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات» المقرر إقامتها في ضيافة الأهلي في مايو المقبل كلمته خلال مراسم قرعة البطولة التي أقيمت مساء اليوم الخميس بقاعة فكري أباظة بمقر النادي بالجزيرة بتوجيه الشكر للسادة الحضور والترحيب بهم.

وقال في كلمته: «الحضور الكريم.. كل عام وحضراتكم بخير، باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي نرحب بحضراتكم جميعًا في قلعة البطولات والانتصارات في بيت الرياضة والرياضيين، في النادي الأهلي.. يسعدني أن أرحب بالدكتور مدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، والسيد يزيد سعدي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي والسيد نويل اسيميان، المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي، والأستاذ سامح جورج، مراقب البطولة من الاتحاد الإفريقي وممثلي الأندية المشاركة في البطولة، ونرحب بكل الإعلاميين والصحفيين والمصورين».

وأضاف الغزاوي: «بالتأكيد هى مناسبة سعيدة وعزيزة التي تجمعنا اليوم، في هذا الصرح الرياضي الكبير ونحن نتأهب بعد لحظات إلى إجراء قرعة بطولة السوبر لكرة اليد، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات».. هذه البطولة التي تأتي في توقيت عزيز على كل محبي لعبة كرة اليد.. التوقيت الذي يحتفل فيه الاتحاد الإفريقي باليوبيل الذهبي على إنشائه».

وأوضح اللجنة العليا المنظمة أن النادي الأهلي، وعلى رأسه مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حرصوا أن يكون النادي هو الضلع الرئيسي كعادته في هذه الاحتفالية، وقرر استضافة بطولة السوبر وبطولة الأندية أبطال الكؤوس للرجال والسيدات، خاصة أن مصر الكبيرة، قلب إفريقيا النابض دائمًا ما تكون حاضرة في هذه المناسبات.

وقال الغزاوي: «يسعدني بصفتي رئيسًا للجنة المنظمة للبطولة، ومعي كل اللجان المعاونة في هذه التظاهرة الرياضية أن نؤكد للجميع بأن مجلس إدارة النادي الأهلي يعطي هذه الاحتفالية اهتمامًا كبيرًا.. وسوف يوفر كل الإمكانات التي تجعل من هذه البطولة احتفالية تاريخية لكل محبي كرة اليد في إفريقيا، وتجعل كل أهلاوي يفخر بناديه كعادته في كل المناسبات.. ومرة ثانية باسم النادي الأهلي نرحب بكل الأشقاء في بلدهم الثاني مصر، وفي بيتهم، النادي الأهلي، ونؤكد لهم سعادتنا باستضافتهم والتباري في منافسة شريفة تعكس كل الحب والود بين كل المشاركين».

واختتم عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة العليا المنظمة كلمته بتوجيه الشكر للاتحاد الإفريقي لكرة اليد ورئيسه السيد منصورو أريمو الذي منح النادي الأهلي شرف تنظيم هذه البطولة التاريخية في احتفاله باليوبيل الذهبي، وكل التحية للاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الأستاذ محمد الأمين الذي يساند النادي الأهلي وكل الأندية المصرية عند تمثيل البلاد في المحافل القارية.