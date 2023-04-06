"المؤتمر": مشاركة الرئيس حفل الإفطار ترسيخ عملي لقيم التراحم والتكامل

أشاد حزب المؤتمر بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجبة الإفطار بحي الأسمرات مع مجموعة من المواطنين وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب وتفقده معرض الأسر المنتجة بحي الأسمرات، والاطمئنان على أحوال قاطني حي الأسمرات بعد انتقالهم إلى المساكن الجديدة، مؤكدا أنها فكرة نابعة من قيادة واعية رشيدة تقود الجمهورية الجديدة.

وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفطار مع المواطنين بحي الأسمرات، في حفل إفطار الأسرة المصرية هو ترسيخ عملي لقيم التراحم والتواد والتعاطف والتآلف والمواطنة والتعاون والتكامل بين القيادة السياسية والمواطنين، مشيراً إلى أن الشعب المصري بطبيعته شعب يحمل قيما ومثلا عليا، ويمتاز برصيد حضاري ضارب في أعماق التاريخ الإنساني.

وأشار فرحات إلى أن حفل الإفطار بمشاركة القيادة السياسية يعطي دفعة إضافية قوية نحو تماسك الجبهة الداخلية المصرية وتعزيز قوتها وصلابتها، كما أنها ستغلق الطرق في وجه المحرضين والعابثين بأمن واستقرار مصر الذين يحاولون شق وحدة الصف المصري وبث روح الإحباط في شباب الأمة، لافتا إلى أن رسائل الرئيس لأهالي حي الأسمرات خلال الاحتفال تؤكد الحث على العمل وإتقانه من خلال برامج عمل يومية تعد بناءا على حاجات العمل ومتطلباته وتوفير حياة كريمة للمواطنين، موضحا أن تفقد الإنجازات التي تمت فى حى الأسمرات تأتي في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وثمن نائب رئيس حزب المؤتمر، إجراء الرئيس السيسي، حوارًا مفتوحًا مع المواطنين بحي الأسمرات، وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب، وتفقده معرض الأسر المنتجة، وذلك للاطمئنان على أحوال المواطنين في المساكن الجديدة.