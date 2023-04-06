بسبب رفضها العودة لمنزل الزوجية.. سيدة تنهى حياتها فى محافظة قنا

أنهت سيدة حياتها، اليوم الخميس، بتناولها صبغة شعر، في قرية الشعانية، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس المباحث، بأن سيدة أنهت حياتها بتناول صبغة شعر في قرية الشعانية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن السيدة تُدعى "أسماء.ح.ك"، تبلع من العمر 30 عامًا، أنهت حياتها بتناول صبغة شعر، بسبب رفضها للعودة مرة أخرى إلى منزل زوجها، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

في سياق آخر كانت قد قضت محكمة جنح قسم قنا، برئاسة المستشار وليد مكى، رئيس المحكم، وبأمانة سر محمد حامد الشريف، معاقبة سيدتين تعملان في محل كوافير بالسجن لمدة عام مع الشغل وكفالة ألف جنيه، بتهمة بيع ذهب مغشوش لجواهرجي في مدينة قنا.



تعود أحداث القضية إلى يوم 25 مارس من عام الجاري 2023 عندما وجهت تلقى قسم قنا بلاغ من "روماني جرجس أيوب" باتهام سيدتين ببيع سلسلة فالصو على أنها ذهب واستولتا على مبلغ 36 ألفًاو500 جنيه ثمنها في دائرة قسم قنا.

وبعد تكثيف التحريات من قبل المقدم محمد بهاء، مأمور قسم قنا، تبين أن المتهمتين هما "سناء.أ.ش، وشادية.م.ا"، من محافظة الإسكندرية تم ضبطهما بعد فحص كاميرات المراقبة والتعرف عليهما أثناء خروجهما من كافيه بزي مختلف عن الزي أثناء النصب على الجواهرجي.

تم ضبط المتهمتين إلى محكمة جنح قنا، والتي عاقبتهما بالسجن لمدة عام وغرامة ألف جنيه على المتهمتين.