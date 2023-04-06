الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بشأن إعادة نشاط شاطئ النخيل رغم إغلاقه بسبب حالات الغرق

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن إعلان طرح «شاطئ النخيل» للمزايدة العلنية بالإسكندرية، من أجل معاودة نشاطه خلال الفترة المقبلة رغم إغلاقه فى عام 2020؛ بسبب كثرة حالات الغرق وعدم أمان السباحة بالشاطئ.

وأكد النائب محمود عصام، أنه تابع خبر إعلان محافظة الاسكندرية طرح شاطئ النخيل للمزاد العلنى من جديد بعد إغلاقه لمدة 3 سنوات؛ بسبب كثرة حالات الغرق به.. منذ أن كان فى ولاية جمعية 6 أكتوبر، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات لمنع ما حدث فى الماضى وحول مدى استعداد الشاطئ؛ لاستقبال رواده بعد تصنيفه كشاطئ خطر.

وتساءل النائب محمود عصام حول مدى وجود خطة واضحة لدى المحافظة يتم إعلانها على الرأى العام بشأن الإجراءات التى تضمن عدم تكرار كوارث الماضى، وزهق أرواح المواطنين، خاصة أن هذا الشاطئ يرتاده كثير من المواطنين من مختلف المحافظات خلال فصل الصيف، مع ضرورة أن تعلن المحافظة موافقة جميع الأجهزة المعنية لعودة النشاط إلى الشاطئ مرة أخرى، وأن تكون المسئولية مشتركة فى اتخاذ قرار العودة؛ للنشاط من جديد بعد ضمان تأمين رواده.

التنمية المحلية النائب محمود عصام حالات الغرق خلال فصل الصيف مسئولية مشتركة

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