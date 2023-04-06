مواعيد الإجازات في شهر أبريل 2023 وعدد أيام إجازة عيد الفطر

يحصل العاملون في الدولة على عدد من الإجازات في شهر أبريل الجاري، بعضها لمناسبات دينية والبعض الآخر لمناسبات قومية .

كما يحصل العاملون في القطاع الخاص على نفس الإجازات في شهر أبريل مدفوعة الأجر كما نظمها قانون العمل المصري، ومع زيادة عمليات البحث عن تستعرض الدستور مواعيد الإجازات في شهر أبريل 2023 وعدد أيام الإجازة في عيد الفطر المبارك.

مواعيد الإجازات في شهر أبريل 2023

يحصل الموظفون في أجهزة الدولة والقطاع الخاص على عدد من الإجازات في شهر أبريل، تبدأ أولى هذه الإجازات في منتصف أبريل وبالتحديد يوم الإثنين الموافق 17 أبريل بمناسبة عيد شم النسيم، والذي يأتي للمرة الثالثة على التوالي في شهر رمضان الكريم مما يمنع المسلمون من الاحتفال به.

ويضم شهر ابريل اجازة عيد الفطر المبارك الذي حددته البحوث الفلكية يوم الجمعة الموافق 21 أبريل - الأحد 23 أبريل ن وتكون آخر مواعيد الإجازات في شهر أبريل يوم 25 أبريل وهي إجازة عيد تحرير سيناء حيث تحتفل القوات المسلحة والشعب المصري بعودة سيناء كاملة لمصر عام 1982.

عدد أيام أجازة عيد الفطر

تبدأ أجازة عيد الفطر المبارك بعد الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال والتي تتم يوم 29 رمضان من كل عام، ورغم تحديد البحوث الفلكية يوم الجمعة الموافق 21 أبريل أول أيام عيد الفطر إلا أن تأكيد بدايته يكون بعد الرؤية الشرعية لمولد الهلال.

ويكون عدد أيام إجازة عيد الفطر 3 أيام ولكن يحدد مجلس الوزراء عدد أيام إجازة عيد الفطر بإصدار بيان رسمي في نهاية شهر رمضان، ويحصل العاملون في القطاع الخاص على عدد أيام إجازة أقل من القطاع العام يحددها بيان من وزارة القوى العاملة في نهاية رمضان.