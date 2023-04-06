الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مواعيد الإجازات في شهر أبريل 2023 وعدد أيام إجازة عيد الفطر

عيد الفطر
عيد الفطر

يحصل العاملون في الدولة على عدد من الإجازات في شهر أبريل الجاري، بعضها لمناسبات دينية والبعض الآخر لمناسبات قومية .

كما يحصل العاملون في القطاع الخاص على نفس الإجازات في شهر أبريل مدفوعة الأجر كما نظمها قانون العمل المصري، ومع زيادة عمليات البحث عن تستعرض الدستور مواعيد الإجازات في شهر أبريل 2023 وعدد أيام  الإجازة في عيد الفطر المبارك.

مواعيد الإجازات في شهر أبريل 2023 

يحصل الموظفون في أجهزة الدولة والقطاع الخاص على عدد من الإجازات في شهر أبريل، تبدأ أولى هذه الإجازات في منتصف أبريل وبالتحديد يوم  الإثنين الموافق 17 أبريل بمناسبة عيد شم النسيم، والذي يأتي للمرة الثالثة على التوالي في شهر رمضان الكريم مما يمنع المسلمون من الاحتفال به. 

موعد إجازة شم النسيم 2023 وعدد الإجازات المتبقية في شهر إبريل

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023

 ويضم شهر ابريل اجازة عيد الفطر المبارك الذي حددته البحوث الفلكية يوم الجمعة الموافق 21 أبريل - الأحد 23 أبريل ن وتكون آخر مواعيد الإجازات في شهر أبريل يوم 25 أبريل وهي إجازة عيد تحرير سيناء حيث تحتفل القوات المسلحة والشعب المصري بعودة سيناء كاملة لمصر عام 1982. 

عدد أيام أجازة عيد الفطر

تبدأ أجازة عيد الفطر المبارك بعد الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال والتي تتم يوم 29 رمضان من كل عام، ورغم تحديد البحوث الفلكية يوم الجمعة الموافق 21 أبريل أول أيام عيد الفطر إلا أن تأكيد بدايته يكون بعد الرؤية الشرعية لمولد الهلال. 

ويكون عدد أيام إجازة عيد الفطر 3 أيام ولكن يحدد مجلس الوزراء عدد أيام إجازة عيد الفطر بإصدار بيان رسمي في نهاية شهر رمضان، ويحصل العاملون في القطاع الخاص على عدد أيام إجازة أقل من القطاع العام يحددها بيان من وزارة القوى العاملة في نهاية رمضان.

txt

موعد إجازة شم النسيم 2023 وعدد الإجازات المتبقية في شهر إبريل

الإجازات الإجازات في شهر أبريل إجازة عيد الفطر عيد تحرير سيناء شم النسيم شهر رمضان عيد الفطر

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

مواطنون عن وجبات إفطار التحالف الوطنى: متكاملة وتوزع بعد صلاة العصر

بيان نارى من أيمن طاهر بعد رحيله عن الجهاز الفنى للزمالك

الرئيس السيسى يتناول وجبة الإفطار بالأسمرات مع مواطنين وبعض القيادات الشعبية

الليلة.. حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسى

إفطار الأسرة المصرية.. الرئيس السيسى يصل إلى مدينة الأسمرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

محاسن السنوسي

«حرملك جعفر العمدة»

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

معادلة جديدة.. ماذا يعنى الهجوم الصاروخى على شمال إسرائيل من لبنان؟

تفاصيل إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.. من المتورط؟

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتداءات الاحتلال على الأقصى اليوم