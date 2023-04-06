الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عادات أهل سيوة فى رمضان.. ندوة بمكتبة مصر العامة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة ندوة عن عادات أهل سيوة في رمضان أدارها محمد عمران جيرى مدير المكتبة بحضور عدد من طلاب المدارس.

 

وأوضح محمد عمران جيرى، مدير مكتبة مصر العامة بسيوة عادات أهل سيوة في شهر رمضان ومظاهر الإحتفال منها الإحتفاء بالصائمين الجدد، وطبيعة المساجد التراثية كالمسجد العتيق، والمسحراتي وأشهر من قام بهذا الدور وصيغة النداء المميز والابتهالات.

 

وأكد مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، أنها تضمنت أيضًا العادات، الاحتفال بليلة القدر، مشيرا إلى أن الأجيال الجديدة تعرفت على تراث الواحة فى إطار مبادرة المكتبة  "تراثنا هويتنا" للتعريف بالتراث المميز للمجتمع السيوى.

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الاحتفال بليلة القدر الأجيال الجديدة المسجد العتيق المسحراتي مدير مكتبة مصر العامة مكتبة مصر العامة بسيوة سيوة

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