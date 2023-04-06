عادات أهل سيوة فى رمضان.. ندوة بمكتبة مصر العامة

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة ندوة عن عادات أهل سيوة في رمضان أدارها محمد عمران جيرى مدير المكتبة بحضور عدد من طلاب المدارس.

وأوضح محمد عمران جيرى، مدير مكتبة مصر العامة بسيوة عادات أهل سيوة في شهر رمضان ومظاهر الإحتفال منها الإحتفاء بالصائمين الجدد، وطبيعة المساجد التراثية كالمسجد العتيق، والمسحراتي وأشهر من قام بهذا الدور وصيغة النداء المميز والابتهالات.

وأكد مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، أنها تضمنت أيضًا العادات، الاحتفال بليلة القدر، مشيرا إلى أن الأجيال الجديدة تعرفت على تراث الواحة فى إطار مبادرة المكتبة "تراثنا هويتنا" للتعريف بالتراث المميز للمجتمع السيوى.

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