إجراء القرعة العلنية للفرق المشاركة فى الدورات الرمضانية لمهندسى الإسكندرية

أجرت نقابة المهندسين بالإسكندرية القرعة العلنية للمشاركين في المسابقات الرمضانية للأنشطة الرياضية المختلفة للعام الثاني على التوالى بحضور الدكتور هشام سعودي، رئيس النقابة والدكتور حسن لطفي، أمين النادي والمهندس وليد ماضي، المهندس أحمد محمود والمهندس محمد قبيصي، المهندس محمد سعيد أعضاء مجلس النقابة.

في البداية، رحب الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة لمهندسين المشاركين في الدورة الرمضانية التي تقام للعام الثاني على التوالى ويشارك فيها 233 مشارك تشمل هذا العام أفكار مختلفة وأنشطة متنوعة بالتعاون بين لجنة الشباب بالنقابة ولجنة النشاط الرياضي بنادي المهندسين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين لجان النقابة الذي يصب في صالح المهندسين.

وأضاف انه تم إضافة أنشطة رياضية جديدة منها padel tennis بمشاركة 24 فريقا، دوري fifa 23 بمشاركة 24 مشارك ودوري تنس الطاولة بمشاركة 16 مشاركا.

من جانبه، قال المهندس أحمد محمود، رئيس لجنة النشاط الرياضي إن انطلاق الدورة الرمضانية سيكون اليوم الخميس على ملاعب كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، مُشيدًا بالإقبال على الدورة الرمضانية في العام الثاني وارتفاع نسبة المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأضاف المهندس محمد قبيصي، رئيس لجنة الشباب أن العدد الكبير المشارك بالمسابقات الرياضية المختلفة هو جني ثمار للعام الماضي بالمشاركة الفعالة والمستمرة لشباب المهندسين في الفعاليات التي تنظمها النقابة واللجنة بشكل مستمر وأثنى على دعم مجلس النقابة لدعم شباب المهندسين المستمر وتوفير شتى الطرق لتوفير الدعم لهم.

وكانت قد أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، ولجنة الرحلات عن فتح باب التقديم للحج لعام 1444هجريا/2023 لكل المستويات بأسعار مخفضة للمهندسين وأسرهم.

وتم فتح باب التقديم لكل المهندسين من المحافظات الأخرى وليس فقط أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية وأسرهم كمبادرة من نقابة المهندسين بالإسكندرية لكل مهندسي مصر.

وكما يتم التقديم من خلال مقر إدارة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية فى موعد أقصاه 17 أبريل الجارى الموافق 26 رمضان أو لحين اكتمال الأعداد على أن يتم إجراء القرعة العلنية 30 أبريل.

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