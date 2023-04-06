"هنفطر ونفرح أهالينا" مبادرة خيرية لإفطار الحالات الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

اجتمعت هيئة الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس بمدينة الخارجة، برئاسة الأمين العام النائب جمال آدم، وبحضور النائب الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ وأمين لجنة الصحة بالحزب، لمناقشة الاستعدادات لإفطار جماعي يوم السبت المقبل للحالات الاولى بالرعاية ضمن مبادرة "هنفطر ونفرح أهالينا"، كما ناقش الحزب استكمال جهود دعم الحالات الأولى بالرعاية من خلال توزيع كراتين مواد غذائية على مدار شهر رمضان المعظم.

وفي سياق متصل جرى توزيع 80 وجبة سحور و 20 وجبة إفطار بمركز الخارجة و 50 وجبة إفطار بمركز الداخلة تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وجمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.



وقال عبد الحميد منصور، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة بالمحافظة، جرى توزيع 20 وجبة إفطار و 80 وجبة سحور على الحالات الأولى بالرعاية في حي " المحابس"، والفئات الأكثر احتياجًا بمركز الخارجة، وذلك بدعم وتنسيق كل من النائب الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة المحافظة، ومحمد ناصر عباس، وأسامة ثابت أمناء الحزب المساعدين بمركز الخارجة وكوادر الحزب كل من ايمن جاد حمدالله و عبدالله حماية وعمر حريف.