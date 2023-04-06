الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وضع الموديل سلمى الشيمى على قوائم الممنوعين من السفر

سلمى الشيمي
سلمى الشيمي

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بوضع الموديل سلمى الشيمي علي قوائم الممنوعين من السفر.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سلمى الشيمي حال عودتها إلى البلاد، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر لها من قبل النيابة العامة لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع خادشة ومنافية للآداب، والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.

في نهاية التحقيقات قررت نيابة الشئون المالية والتجارية، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بالتحفظ على حقيبتين بهما ملابس نسائية خليعة ومثيرة، و2 هاتف آيفون 14، و3 كروت لحسابات بنكية في 3 بنوك مختلفة، وأمرت بالاستعلام عن البطاقات البنكية الخاصة بسلمى الشيمي، وانتداب لجنة من المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحص الهواتف المضبوطة وتفريغها وبيان ما بها.

 

 

جهات التحقيق الموديل سلمى الشيمي قوائم الممنوعين من السفر

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وضع الموديل سلمى الشيمى على قوائم الممنوعين من السفر

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