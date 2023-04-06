خالد الجندي: اعتبر رمضان 15 يومًا وابدأ من الآن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن وقت البداية الثانية لرمضان قد حان، متابعًا: «انتصف رمضان وكان ما كان، وانقضى نصف شهر المغفرة وبدأ النصف الآخر».

وأضاف الجندي خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على قناة «DMC» أن العبرة بالنهايات وليست بالبدايات، مضيفًا: «ابدأ الآن في استقبال رمضان، اعتبر أن رمضان 15 يومًا».

وتابع: «لنتخيل أن رمضان 15 يومًا وليس 30، لا تبكي على اللبن المسكوب ولا تتهم نفسك بالتقصير أو الاستهتار، ونبدأ من جديد».

الجندي: من كرم الله أنه أعطانا ليلة القدر في النصف الثاني من رمضان

واستكمل: «يتبقى 15 يومًا والمطلوب منك خلالها مضاعفة الصلاة ومضاعفة تلاوة القرآن ومضاعفة الصدقات والعفو والإحسان والجود والكرم».

وأشار إلى أن الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك بها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، مضيفًا: «من كرم الله أنه أعطانا في النصف الثاني من رمضان ما لم يعطنا أياه في أول رمضان».