حريق بأحد الحظائر بالقابوطي الجديد.. والحماية المدنية تسيطر عليه ببورسعيد

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، من السيطرة علي حريق اندلع بأحد حظائر المواشي بمنطقة القابوطي الجديد، وتمت السيطره علبة قبل أن يمتد الحظائر المجاورة ويتسبب في نفوق الماشية وتسبب الخسائر الكبيرة.



وكان قد وصل بلاغ للحماية المدنية ، يفيد بوقوع حريق كبير داخل إحدي الحظائر بمنطقة الحظائر بالقابوطي الجديد واندلع الحريق بسبب ماث كهرباء في باب الحظيرة وعدد من الأخشاب بأرضية الحظيرة، وعلى الفور تلقي العقيد اشرف العربي بلاغ من النجده بوقوع الحريق حيث تم الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وبسيارتين إطفاء وتم السيطرة علي الحريق قبل أن يمتد اللي الحظائر المجاورة مسبب خسائر كبيرة في المواشي المتواجدة بالحظائر بالتزامن مع استعدادات عيد الفطر المبارك.

وعقب السيطرة على الحريق، نفذت قوات الحماية المدنية أعمال التبريد؛ لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وكذلك ضمان عدم تصاعد الأدخنة التي قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.



وتشير التحريات المبدئية إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، ولم يتسبب الحادث في أي حالات إصابة أو وفيات أو نفوق في الماشية المتواجدة في الحظائر .