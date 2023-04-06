الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. إعادة ضخ مياه الشرب لـ90 منزلًا في قرية التقدم بالإسماعيلية

إعادة ضخ مياه الشرب
إعادة ضخ مياه الشرب

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عن استخراج جذور الأشجار من مواسير شبكات المياه المؤدية لقرية التقدم التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تسببت في ضعف المياه من الوصول للقرية، وتم إعادة ضخ المياه بشكل منتظم لـ 90 منزل بالقرية، بالإضافة الي تطهير جميع خطوط وشبكات المياه.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت: تلقينا بلاغا من رئيس قرية التقدم بالقنطرة شرق عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، على الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية لقرية التقدم برئاسة المهندس محمد بهاء الدين رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة شرق، وأشراف محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وتم اكتشاف انسدد في خط المواسير المؤدي لقرية التقدم عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتطهير كامل للخط، وتم وصول المياه للمواطنين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتم متابعة عملية ضبط جودة مياه الشرب وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات لعمل التحاليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية" يومياً، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، أفضل للمواطنين، في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأشار إلى أنه شدد على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيو وعمال الشركة، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

حياة كريمة الإسماعيلية أسماء قرى حياة كريمة الإسماعيلية

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