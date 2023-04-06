«مياه البحر الأحمر» تُناشد السكان بالغردقة ورأس غارب بترشيد الاستهلاك

ناشدت شركة مياه الشرب والصرب الصحي بالبحر الأحمر، السكان برأس غارب والغردقة، اليوم الخميس، بضرورة ترشيد الاستهلاك في المياه، وذلك بعد حدوث كسر مفاجئ في خط مياه الكريمات المغذي لتلك المدن، حيث تجري الشركة أعمال الصيانة بالخطوط من خلال فرق الطوارئ التابعة لها.

ونشرت شركة مياه البحر الأحمر بيانًا على صفحتها الرسمية، على "فيسبوك" ناشدت فيه المواطنين بضرورة الترشيد في استهلاك المياة خلال الساعات المقبلة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالخطوط المتضررة بخط المياه المغذي «خط الكريمات».

وأوضحت الشركة في بيانها، أن خط الكريمات الرئيسي تعرض لكسر مفاجئ وتجري حاليًا أعمال الصيانة لإعادة ضح المياه مرة أخرى بكامل طاقتها على خط المياه الرئيسي المغذي لمدن الغردقة ورأس غارب.

وأجرت الشركة تعديلات على مواعيد ضخ المياه بمدينة الغردقة بسبب كسر خط الكريمات، علي النحو التالي: منطقة بلوكات الأحياء ومبارك7، ومناطق السنتر الليبي والمستلزمات السياحية وناصر المشروعات، وعمارات 608 والهاي جيت، الجمعة.