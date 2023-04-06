الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«مياه البحر الأحمر» تُناشد السكان بالغردقة ورأس غارب بترشيد الاستهلاك

رئيس شركة مياه البحر
رئيس شركة مياه البحر الاحمر

ناشدت شركة مياه الشرب والصرب الصحي بالبحر الأحمر، السكان برأس غارب والغردقة، اليوم الخميس، بضرورة ترشيد الاستهلاك في المياه، وذلك بعد حدوث كسر مفاجئ في خط مياه الكريمات المغذي لتلك المدن، حيث تجري الشركة أعمال الصيانة بالخطوط من خلال فرق الطوارئ التابعة لها.

ونشرت شركة مياه البحر الأحمر بيانًا على صفحتها الرسمية، على "فيسبوك" ناشدت فيه المواطنين بضرورة الترشيد في استهلاك المياة خلال الساعات المقبلة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالخطوط المتضررة بخط المياه المغذي «خط الكريمات».

وأوضحت الشركة في بيانها، أن خط الكريمات الرئيسي تعرض لكسر مفاجئ وتجري حاليًا أعمال الصيانة لإعادة ضح المياه مرة أخرى بكامل طاقتها على خط المياه الرئيسي المغذي لمدن الغردقة ورأس غارب.

وأجرت الشركة تعديلات على مواعيد ضخ المياه بمدينة الغردقة بسبب كسر خط الكريمات، علي النحو التالي: منطقة بلوكات الأحياء ومبارك7، ومناطق السنتر الليبي والمستلزمات السياحية وناصر المشروعات، وعمارات 608 والهاي جيت، الجمعة.

البحر الاحمر ترشيد الاستهلاك خط مياه الكريمات شركة مياه الشرب مواعيد ضخ المياه بمدينة الغردقة مياه الشرب

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع متحف الهانجول الوطني بكوريا

نكشف تفاصيل الخلاف بين إدارة الزمالك وأبو الفتوح وسر التجميد

وزيرة التضامن: 225 ألف جنيه قيمة المستوى الأول لحج الجمعيات

«الزراعة» تفحص 527 ألف طن بطاطس تصدير

5.4 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال مارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

محاسن السنوسي

«حرملك جعفر العمدة»

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتداءات الاحتلال على الأقصى اليوم

وزير فلسطينى يُحذر الاحتلال الإسرائيلى من تفجير الأوضاع بالمنطقة

الاتحاد الأوروبى يبدى استياءه من اقتحام الأقصى