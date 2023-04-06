تداول 13 ألف طن بضائع و657 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تواجد 7 سفن على أرصفة موانئ الهيئة وتداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 657 شاحنة و28 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 187 شاحنة و20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 470 شاحنة و8 سيارات.

تغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتان أمل وعمان اللتان استقبلهما الميناء أمس، وغادرت السفينتان الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و306 شاحنات.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر ثلاث سفن وهي: سينا، أيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1528 راكبًا بموانيها.