توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة بمحافظات مصر.

وتوقعت «الأرصاد» أن يكون طقس الخميس مائلاً للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئاً على السواحل الشمالية الغربية، حاراً على جنوب سيناء جنوب الصعيد، وفي الليل يكون بارداً على أغلب الأنحاء، وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت: في يوم الجمعة والسبت يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وفي الليل يكون مائلا للبرودة على أغلب الأنحاء، ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 6 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الجمعة 7 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت المقبل 8 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.