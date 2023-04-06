«رسالة الإمام» الحلقة 14.. الإمام الشافعى يرفض إرسال رسالة لأمير المؤمنين

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل “رسالة الإمام”، الذي يحاكي سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، وصول "المطلب" الذى يقوم بدوره الفنان وليد فواز، إلى المسجد لمقابلة الإمام الشافعى، ويقول له "سبحانه الله يا إمام إن المشورة هى مقصدى الذى جئت به إليك، فيقول الإمام: وتعاونوا على البر والتقوى.

ويرد "المطلب" قائلا: فى مطلبى الذى جئت به إليك براً وتقوى بإذن الله، فيقول له الإمام : تفضل تكلم، فيحكى المطلب قائلا: أردت أن أرسل لأمير المؤمنين تطورات الأمور وأسبابها وما عاد على الناس من نفع حققنا به ارادة الله، فهل نرسل لأمير المؤمنين، فيرد الإمام : نبحث ونرى ما النفع الذى عاد على الناس ونرسل له، فيرد المطلب قائلا : أخشى أن لا يكون لدينا وقت لذلك، حيث نحتاج تكليفا من أمير المؤمنين يشد به أزرنا فى إدارة البلاد والعباد، ومن أجدر من الإمام الشافعى فى شرح هذا بدقة، فهل تكرمت علينا بذلك، فيرد الإمام : أنت قولت يا مطلبى نشرح له النفع الذى عاد على الناس، فهل ترى أن أشرح ما لا يحدث، فيقول "المطلب" فمن نرسل له فى رأيك، فيرد الإمام : ارسل له رجل من الفسطاط مرتاح البال، مطمئن النفس غير خائف، آمن على نفسه وأهل بيته، يملك قوت يومه، ورد "المطلب" قائلا: سنفعل ذلك إن شاء الله.

وخلال حديث "الإمام الشافعى والمطلب، يأتى إليهم "البويطى، فيقول له " الإمام ": البويطى لا يدع سيف الوقت يقطعه، ثم يوجه الإمام حديث إلى "المطلب" قائلا: معذرة أنه وقت الدرس، ويتوجه الإمام إلى حلقة الدرس رفقة البويطى تاركاً "المطلب" .

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".