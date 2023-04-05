الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالتسبب في مصرع شخصين في اشتعال "توك توك" بكرداسة

اشتعال توك توك بكرداسة
اشتعال "توك توك" بكرداسة

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، حبس مالك السيارة المتسببة في حادث اشتعال توك توك عقب اصطدامه به على الطريق الأبيض في كرداسة شمال الجيزة.

كشفت التحقيقات ان مالك السيارة المتسببة في مصرع فتاة وشاب وإصابة 2 آخرين من أسرتها في اشتعال توك توك بالطريق الأبيض بكرداسة، وتبين أنه يدعى "ريحان م" في عقده الرابع من العمر، ويقود سيارة ملاكي واعترف مالك السيارة بالواقعة، أنه أثناء قيادته سيارته بالطريق الأبيض، فوجئ بمركبة توك توك أمامه، فاصطدم بها، مما أسفر عن اشتعال النار بها.

وقال مالك السيارة أمام جهات التحقيق، أن المركبة كان بها سائقها، وسيدة وابنتها ونجلها، فحاول إطفاء النار بـ"طفاية الحريق"، لكن دون جدوى، فاتصل على الفور بسيارة الإسعاف.

وكشفت التحقيقات، أن تصادم سيارة ملاكي مع توك توك بداخله أسرة، ونتج عن ذلك اشتعال النيران بالتوك توك، مما أسفر عن مصرع فتاة  وشاب وإصابة آخرين من أسرتهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأبيض في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة ملاكي بتوك توك، مما أسفر عن انقلاب التوك توك، واشتعال النار به، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة شخصين آخرين. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حبس مالك السيارة حادث اشتعال توك توك الطريق الأبيض كرداسة

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