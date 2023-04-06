الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«تعليم الإسكندرية» تنظم أمسية رمضانية بمشروع «بشاير الخير 3»

وكيل تعليم الإسكندرية
وكيل تعليم الإسكندرية يشهد أمسية رمضانية بمشروع بشاير الخير

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أمسية رمضانية بمدرسة الشهيد محمد محمود حربي بالمشروع الحضاري «بشاير الخير 3»، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية، والنائب محمد جبريل، وعادل حسين مدير عام إدارة غرب، والعميد محمد حسن المدير الإداري لـ«بشاير الخير 3»، ومحمد السني رئيس مجلس الأمناء بالإسكندرية، ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام، ومحمد عبد المقصود رئيس مجلس أمناء غرب، وطارق فهمي نقيب معلمي غرب، ونخبة من رجال الأزهر ولفيف من الموجهين العموم والموجهين الأوائل وموجهي الأنشطة ومجلس أمناء الإدارة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة التربوية في المناطق البديلة للعشوائيات.

بدأت الأمسية بعزف منفرد على آلة العود لبعض الألحان والأغنيات الرمضانية وأغنية (قمرٌ سيدنا النبي )، كما قدَّم كورال الإدارة أعمالًا وفقرات فنية متميزة، وتضمنت الأمسية فقرات وقصائد شعرية وابتهالات وتواشيح دينية وعروض رائعة لرياض الأطفال.

وأكَّد مدير المديرية، أنَّ الأنشطة التربوية الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والأدبية والمسرحية والموسيقية تهدف إلى بناء وتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب وبناء شخصيتهم وتنمية الثقة في النفس ومواجهة الجمهور والتعببر عن الذات والعمل الجماعي.

وكيل تعليم الإسكندرية يشهد أمسية رمضانية بمشروع بشاير الخير
وكيل تعليم الإسكندرية يشهد أمسية رمضانية بمشروع بشاير الخير
وكيل تعليم الإسكندرية يشهد أمسية رمضانية بمشروع بشاير الخير
وكيل تعليم الإسكندرية يشهد أمسية رمضانية بمشروع بشاير الخير
وكيل تعليم الإسكندرية يشهد أمسية رمضانية بمشروع بشاير الخير
وكيل تعليم الإسكندرية يشهد أمسية رمضانية بمشروع بشاير الخير
وكيل تعليم الإسكندرية يشهد أمسية رمضانية بمشروع بشاير الخير
وكيل تعليم الإسكندرية يشهد أمسية رمضانية بمشروع بشاير الخير
مدير مديرية التربية والتعليم بشاير الخير 3 أمسية رمضانية ابتهالات وتواشيح الإسكندرية

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