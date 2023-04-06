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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء اليوم الخامس عشر 6-4-2023 من شهر رمضان

دعاء اليوم الخامس
دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان

يهتم المسلمون بترديد دعاء رمضان بصورة يومية  فحسب السنة النبوية دعاء الصائم مستجاب، لذا تعرض الدستور لقرائها دعاء اليوم الخامس عشر 6-4-2023 من شهر رمضان مكتوب.

 

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 

  • اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان يا دائم النعماء ، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء ، يا سامع الدعاء، يا حاضرًا ليس بغائب يا موجودًا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليمًا لا يعجل، اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة.

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دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا علَى طَاعَتِكَ.

  • اللَّهُم بِكَ الإكْتِفاء وَمِنْكَ القُوَّة ولا حول ولا قوة لنا إلا بك.

 

دعاء اليوم 15 من رمضان 

يا ودود يا ودود يا ودود.. ياذا العرش المجيد.. يا مبدئ يا معيد.. يا فعالا لما يريد.. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك.. وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك.. وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء.. لا إله إلا أنت.. يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني.

 

 دعاء اليوم 15 من رمضان .. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

  • اللهم إنا نسألك زيادة في الأيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفواً عند الحساب وأماناً من العذاب ونصيباً من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضا المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

 

  • اللهم من اعتز بك فلن يذل ومن اهتدى بك فلن يضل ومن استكثر بك فلن يقل ومن استقوى بك فلن يضعف ومن استغنى بك فلن يفتقر ومن استنصر بك فلن يخذل ومن استعان بك فلن يغلب ومن توكل عليك فلن يخيب ومن جعلك ملاذه فلن يضيع ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم فكن لنا وليا ونصيرا وكن لنا معينا ومجيرا إنك كنت بنا بصيرا.
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صدقة جارية.. دعاء المتوفى في شهر رمضان

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