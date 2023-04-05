الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

صدقة جارية.. دعاء المتوفى في شهر رمضان

جريدة الدستور

يرحل الأحباء ويبقى مقعدهم فارغ بين ذويهم على مائدة رمضان كل عام، فبدلًا من أن يكون رمضان شهر الفرحة تنعكس الآية وتقضى أيامهم في الترحم على الأحباب والأهل ممن فارقونا إلى الحياة الأخرى، ويبحث المسلمون طوال أيام شهر رمضان ولياليه عن دعاء المتوفى في شهر رمضان.

دعاء المتوفى في رمضان 

ويتساءل المسلمون عبر محركات البحث عن دعاء المتوفى في رمضان كونه لا توجد فرصة أفضل من شهر رمضان المبارك، لزيادة الصدقات الجارية التي نقدمها لهم في القبور، والتي في مقدمتها دعاء للميت في رمضان.

دعاء المتوفى فى ليلة القدر

دعاء للأب المتوفى فى رمضان 2022

دعاء للأب المتوفى فى ليلة النصف من شهر شعبان

 

دعاء الميت فى رمضان

 

وهناك صيغ عديدة للدعاء للمتوفى فى رمضان، لذلك ننقل إليكم بعضها كما يلي:

اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

اللهم اكتبه عندك من الصابرين وزده يقينا وحبا في لقائك ومتع عينيه برؤية ملائكتك اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجة وقه فتنة القبر وعذاب النار.

اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل وأجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين.

اللهم ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان واجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.

دعاء المتوفى في رمضان ... أدعية مستحبة 

اللهم ارحم من كان ينتظر رمضان، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته، اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ أفسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهمّ اعذه من عذاب القبر، وجفافِ الأرض عن جنبيها، اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

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