الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء المتوفى فى ليلة القدر

أدعية
أدعية

دعاء المتوفي في ليلة القدر، تزايد البحث خلال الفترة الحالية عبر مواقع البحث الإلكترونية عن دعاء المتوفى فى ليلة القدر، حيث يبحث الكثيرون خلال هذه الفترة عن الأدعية التي يتم الدعاء بها للمتوفى فى ليلة القدر، عسى أن يغفر له الله ذنوبه، ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وسجل موقع البحث جوجل تردد ملايين الأشخاص للبحث عن دعاء المتوفى فى ليلة القدر . 

دعاء المتوفي في ليلة القدر

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يوجد صيغة ثابتة تخص الدعاء للميت في ليلة القدر، لكن من أبرز الأدعية للمتوفين في ليلة القدر هي: «اللهم إني أسألك الدرجات العلى من الجنة، وأدخله الجنة، وأسألك له خلاصًا من النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، سبحانك ربي وإليك المصير».

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وقال علماء الفتوى، إن هناك عددا من الأدعية التي وردت في السنة النبوية، وتندرج تحت دعاء للميت في ليلة القدر، ومنها: 

 دعاء المتوفى فى ليلة القدر 2022

«اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب، يا مجيب دعوة الداع إذا دعاه، يا حنان، يا منان، يا أرحم الراحمين، يا بديع السموات والأرض، يا أحد يا صمد، اعط المتوفى من فضلك وخيرك، وارحمه واغفر له يا رب العالمين، اللهم إني أسألك في هذه الساعة، إن كان المتوفي في سرور، فزد في سروره ومن نعيمك عليه، وإن كان في عذاب، فنجه من عذابك وأنت الغني الحميد برحمتك يا أرحم الراحمين».

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كما يوجد دعاء آخر للميت في ليلة القدر الذي توفى قبل دخول شهر رمضان الكريم، وهو: «اللهُم ارحم من كان يفرحُ بقدوم شهر رمضِان وانتهى عُمره قبل قدومه، ربي أرحم أرواحا كانت تترقب رمضان وتفرح به واليوم، هي في قبورها اللهم بشرهم بالفردوس الأعلى، اللهم أسقهم من حوض نبيك شربة لايظمئون بعدها أبدا».

دعاء المتوفى ليلة القدر دعاء المتوفى فى ليلة القدر ليلة القدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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